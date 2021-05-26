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"القومي للاتصالات" يبحث اليات ومحددات وضوابط التسويق الإلكتروني مع "نون"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقدت شركة نون للتجارة الالكترونية اجتماعاً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس لبحث اليات وضوابط بيع وتسويق أجهزة ومعدات الاتصالات في السوق المصري عبر منصتها الالكترونية وجاء ذلك في ضوء حرص الشركة على الالتزام بالقواعد والأطر التنظيمية التي يقرها الجهاز وايماناً منها بالدور التنظيميللجهاز لمنع تداول الأجهزة ومعدات الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات العالمية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.

هذا وقد أكد المهندس  حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز خلال الاجتماع أن الجهاز يعمل على الدعم الكامل لاستراتيجية التحول الرقمي والحفاظ على حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم.

كما أعرب الجمل عن تقديره للمبادرة التي قامت بها الشركة للوقوف على الاليات والأطر التنظيمية المتعلقة بتداول أجهزة الاتصالات على منصتها.

وقد أعرب فاراز محمدخالدرئيس مجلس إدارة الشركةعن اعتزازه بالدور الرائد الذي يقوم به الجهاز والسعي المشترك نحو تحقيق أفضل خدمة للمستهلك فيجمهورية مصر العربية وإعلاء حجم وثقة المشتري في التجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية وأن هذا التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته الجهة المختصة بتنظيم مرفق الاتصالات في جمهورية مصرالعربية يمثل ركيزة وخطوة ايجابية لهذه الأهداف.

وقد أسفر الاجتماع عن التزام شركة نون للتجارة الالكترونية بحظر تداول وتسويقأجهزة ومعدات الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعاير القياسيةعلى منصتها الالكترونية وبالأخص أجهزة مقويات شبكات المحمول التي تؤثر سلباً على جودة شبكات المحمول في السوق المصري.

هذا وقد حضر الاجتماع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفاراز محمد صديقي رئيس مجلس إدارة الشركة وحسن عصام الدين حسن المستشار القانوني الخارجي لشركة نون للتجارة الالكترونية.

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