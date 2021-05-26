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وزير الخارجية الأمريكي يجدد التزام إدارته للتوصل لاتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لمصر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب ويؤكد دعم الإدارة الأمريكية لتلك الجهود، مؤكدًا أن مصر تعد شريكا مركزيًا في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود.

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة في خبر عاجل ورد على فضائية "اكسترا نيوز" منذ قليل إن وزير الخارجية الأمريكي يثمن الجهود المصرية الحثيثة في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على تثبيته.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي يجدد التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف، مشيدًا بالجهود التنموية الضخمة التي تشهدها مصر حاليًا.

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