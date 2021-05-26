المتفائل" يحتفل بالليلة ال 170.. غدا الخميس

قال الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، أن العرض المسرحى "المتفائل" من انتاج الفرقة، يكمل غدا الخميس ليلته ال ١٧٠، حيث يقدم العرض علي خشبة القومى بالعتبة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل اسبوع فى تمام الساعة السادسة مساء، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التى اقرتها وزارة الصحة المصرية داخل المسرح حفاظا على سلامة الجميع.



و أضاف "فهمي" ان العرض المسرحى "المتفائل" يشهد إقبالا جماهيريا كبيرًا منذ افتتاحه شهر يوليو عام ٢٠١٩ ليرفع في جميع ليالي عرضه لافتة كامل العدد، هذا النجاح الذي يشهده العرض منذ افتتاحه في ظل دعم كبير من البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار،كان نتاج لتكامل عدد من العناصر التي تعتبر تحديا كبيرا،من أهمها عنصر الديكور وحركته، حيث يتم تغيير المناظر والمشاهد أمام الجمهور بطريقة سهلة وبسيطة، هذا بالإضافة لعنصر الغناء فى الدراما، والذي تم تقديمه بشكل مختلف، ونوعية الموسيقى والاستعراضات والازياء والاضاءة وغيرها، فتكامل عناصر العرض مع بعضها أنتج تجربة مختلفة ومتميزة، ظهرت من خلالها إمكانيات خشبة المسرح القومى، بالإضافة الي ذلك حقق العرض المسرحى "المتفائل" النجاح النقدي الكبير والذي دفع معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون وبعض أقسام المسرح بالجامعات المصرية لوضع العرض ضمن التطبيقات العملية لطلاب المسرح.



يذكر أن العرض قد تم تقديمه بمحافظات القاهرة على المسرح القومي بالعتبة، وبالاسكندرية على مسرح بيرم التونسي، وبالغربية على مسرح أوبرا طنطا، وبالفيوم على قصر ثقافة الفيوم، وذلك ضمن خطط البيت الفني للمسرح لوصول العرض الاحترافية للمحافظات لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.





تدور أحداث عرض "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.



العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.