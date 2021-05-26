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حبس فتاة اشعلت النار في والدها لتعديه جنسيًا عليها ببولاق الدكرور

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قررت النيابة العامة، بجنوب  الجيزة، اليوم بحبس فتاة قتلت والدها حرقًا في منطقة بولاق الدكرور 4 أيام، على ذمة التحقيق، وإيداعها دار رعاية نظرا لحداثة سنها.

كشفت التحقيقات في واقعة حرق شخص على يد ابنته، من العمر ١٣ عامًا، بعد تعديه عليها جنسيها، أن الأفلام الأجنبي كانت سببا في معرفة الفتاة للقتل بهذه الطريقة.

وأوضحت، أن الفكرة خطرت للفتاة من خلال أحد الأفلام الأجنبية انتقاما منه لأنه يعتدي عليها جنسيا، وسكبت عليه الغاز وأشعلت النيران فيه

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع طفلة تبلغ من العمر ١٣ عامًا، بعد حرقها والدها حيا وسكبها الجاز داخل غرفته، للتعدي عليها جنسيًا، ببولاق الدكرور.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم محمد طبلية رئيس المباحث، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، 36 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

حيث انتقلت قوة من القسم ووجدت نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حيث كان مستغرقًا بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت نجلته 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها أمس، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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