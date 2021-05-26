بعد تصنيع التابلت في مصر.. برلماني يطالب بتشجيع المنتج المصري

أشاد النائب محمد علي أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، بالخطوة الجديدة التي قامت بها الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء أول خطوط لتصنيع التابلت في مصر.



وأضاف أبو حجازي في بيان له اليوم، أن غدا سيتم افتتاح أول خطوط إنتاج التابلت المصري، موضحًا أن التابلت يتم تصنيعه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات وتعميق الصناعة المحلية.



وطالب أبو حجازي بمقاطعة المنتج المستورد وتشجيع المنتج المحلي لكي نعيد الريادة الصناعية لمصر من جديد مثل سابق عهدها.



وكان كشف الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل تصنيع التابلت في الهيئة.



وقال التراس، في تصريحات صحفية، إن غدا سيتم افتتاح أول خطوط إنتاج التابلت المصري، موضحا أن التابلت يتم تصنيعه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوطين الصناعات وتعميق الصناعة المحلية.