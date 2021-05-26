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تعرف على حصاد الدوري الإسباني الممتاز في الموسم المنقضي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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اختتمت منافسات بطولة الدوري الإسباني بالموسم المنقضي 2020 – 2021، وتوج بلقب البطولة فريق أتليتكو مدريد للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بعد صراع شرس حتى اللحظات الأخيرة مع جاره اللدود ريال مدريد.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد بطولة الدوري الإسباني بالموسم المنقضي:-

توج فريق أتليتكو مدريد لقب بطولة الدوري الإسباني بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 86 نقطة، بينما جاء فريق ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة، واحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وحل فريق إشبيلة رابعًا برصيد 77 نقطة، وضمن الأندية الأربعة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما تأهل فريق ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة، وريال بيتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

فريق أتليتكو مدريد صاحب أكبر عدد من الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني بالموسم المنقضي وحقق 26 انتصارًا كما أنه الأقل تعرضا للهزيمة بـ4 هزائم متساويا مع ريال مدريد، بينما بلد الوليد الأقل تحقيقا للانتصارات، وفريق بلد الوليد الأكثر تحقيقا للتعادلات بـ16 تعادلًا.

ويعد فريق برشلونة هو صاحب أقوي خط هجوم في الدوري الإسباني وسجل لاعبوه 85 هدفا، بينما خيتافي صاحب أضعف هجوم وسجل 28 هدفا، أما أتليتكو مدريد صاحب أقوي خط دفاع واستقبلت شباكه 25 هدفًا فقط، وصاحب أضعف دفاع بالبطولة فريق غرناطة واستقبلت شباكه 65 هدفًا.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 30 هدفًا.

أما الهابطون لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا هم (إيبار – بلد الوليد – هويسكا).

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ريال مدريد حصاد الدوري الإسباني برشلونة أتلتيكو مدريد

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