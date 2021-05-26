"الشقة ولعت".. إصابة ضرير إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالطوابق

حالة من الخوف والفزع انتابت سكان منطقة الطوابق، غرب محافظة الجيزة، فور سماعهم صوت دوي انفجار.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انفجار بشارع على طلعت عبد الدايم المتفرع من شارع المنشية، بمنطقة الطوابق.





على الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى مكان البلاغ على رأس قوة من رجال الإطفاء والإنقاذ البري، مدعومين بسيارات الإطفاء، للوقوف على ملابسات الواقعة.





الفحص المبدئي والمعاينة بينت انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق الأرضي ما أسفر عن إصابة شخص ضرير يقيم بالشقة وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين، لتلقى العلاج اللازم.





كما تسبب الانفجار في تهشم واجهة الشقة وأخرى بالطابق الأول دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



