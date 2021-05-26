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خبير يصدم العالم: فيروس كورونا ربما يكون طور معمليًا (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور وائل عواد، خبير الشئون الآسيوية، إن السلالة الهندية لفيروس كورونا هي عبارة عن مجموعة من الطفرات التي شهده فيروس كورونا جعلها أكثر قدرة على الانتشار بصورة كبيرة وهو ما دفع عدد من دول العالم إلى منع دخول الهنود والطائرات الهندية منها وإليها.

وأضاف "عواد" في لقائه عبر سكايب على فضائية "اكسترا نيوز" أنه حتى الآن ليس هناك معلومات طبية كافية للتعرف على مدى مقاومة السلالة الهندية للقاحات، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الآن تطور أكثر من 12 ألف و700 مرة ولكن السلالة الهندية أثبتت أنها أكثر انتشارًا من بين الطفرات الأخرى.

وأشار إلى أن هذه الطفرات الكبيرة والتحورات في الفيروس تجعلنا نرى أنه ربما يكون فيروس كورونا طور في معامل مخبريا خاصة أنه لا يتم مشاركة العلماء بما تم التوصل إليه وما حققته من نتائج في هذا الفيروس في ظل المنافسة بين شركات الأدوية والتي يدفع ثمن هذه الأطماع هي البشرية.

وتابع "حتى الآن لا نستطيع التأكد من مدى قدرة اللقاحات على القضاء على الجائحة، وفي مدى إمكانياتها على أن تحقق نتائج أم لا، ولكن معظم دول العالم تحاول أن تلقح من 10 إلى 15% من السكان للحصول على مناعة القطيع والتخفيف من نسبة الإصابات لديها".

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