Advertisements

اتفاقية بين "العمل الدولية" و"اتحاد الصناعات" لدعم الشباب واللاجئين

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

وقعت منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية، اتفاقية تمتد حتى نهاية العام 2021الجاري، لتنفيذ برنامج التلمذة المهنية للشباب المصري ومجتمعات اللاجئين بالقاهرة الكبرى. وذكرت منظمة العمل الدولية - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع آفاق، الممول من المملكة الهولندية، والذي يتم تنفيذه من خلال شراكة تجمع بين منظمات الأمم المتحدة وهي: مؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية شئون اللاجئين، ويونيسف.

ووقع الاتفاقية إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات. ويهدف برنامج التلمذة المهنية إلى تمكين الشباب المصري واللاجئين الذين يتراوح عمرهم بين 20 و 35 سنة، من خلال توفير فرص التلمذة المهنية داخل الورش والمصانع المتخصصة من أجل زيادة فرص حصولهم على فرص عمل لائقة بالمحافظات المستهدفة، حيث سيقوم البرنامج بالتركيز على عدد من الصناعات التي تعمل بكثافة على التوظيف، مثل صناعة الملابس الجاهزة والأثاث في القاهرة الكبرى.

من جانبه، أكد مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، أن البرنامج من المقرر أن يدعم المستفيدين للحصول على تعليم ذي جودة عالية من خلال تعزيز مهاراتهم التقنية كجزء من جهود منظمة العمل الدولية في مساعدتهم على إيجاد فرص عمل لائقة.. مشيرا إلى أن تلك المنهجية ستؤدي إلى قوة عاملة منتجة تسهم إسهاما إيجابيا في مصر بطريقة مستدامة، وخاصة بعد تأثير فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد أن تلك البرامج تقوم على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تعتبر ضمن أولويات المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق رؤية مصر لعام 2030 تماشياk مع أهداف التنمية المستدامة. من ناحيته، قال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أن الاتحاد يسعى منذ عام 2015 لإبراز دور المسئولية المجتمعية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الإيجابية لتطبيق مبادرات المسئولية المجتمعية على تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وعلى تنمية الموارد البشرية ومردود ذلك كله على الارتقاء بمعدلات تشغيل الشباب. من جهته ، أوضح أمير عبيد مدير مشروع آفاق مصر بمنظمة العمل الدولية، أن ما يميز تلك البرامج هو طريقة اتاحتها بفرص تدريبية للمستفيدين من خلال الممارسة داخل الورش والمصانع المتخصصة، مما يضمن ليس فقط تعلم مهارات مهنية عملية ومطلوبة في سوق العمل ولكن أيضا ستتيح زيادة فرص الشباب في الحصول على عمل لائق بعد التدريب داخل هذه الورش والمصانع.

بدوره، أشار الدكتور السيد تركي، مستشار اتحاد الصناعات المصرية، إلى الأهمية التي يوليها الاتحاد لبرنامج التلمذة المهنية للشباب المنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث يسعى الاتحاد إلى المشاركة ، مع باقي الأطراف الفاعلين، لخلق ظروف مواتية تمكن الشباب ومنهم اللاجئون من إثراء مجتمعاتنا من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تسهيل مساهماتنا في أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أخبار تهمك

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 17 ساعة

اللقاحات والتطعيمات.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن تصنيف الفرق في دوري أبطال أوروبا.. صدمة لبرشلونة وريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير النجم الأول

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ نصف ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 23 ساعة

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:19 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

03:53 م

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

05:34 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»