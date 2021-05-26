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بالارقام تفاصيل قافلة طبية علاجية بقرية ابو المعاطى الباز مركز بنى عبيد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية أبو المعاطي الباز مركز بنى عبيد حيث تم توقيع الكشف الطبي على 922 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 258، أطفال 228، عظام 124،، جلدية 98أسنان 100، جراحة 44، نسا وتنظيم أسرة. 71

كما تم إجراء 287 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 140 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 100 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 3 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 2 قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.


جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا
وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية

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