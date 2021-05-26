بدء تفعيل خدمة الرسائل النصية للمتعاملين مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ ببورسعيد



اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تفعيل خدمة الرسائل النصية على الموبايل sms المرسلة للمواطنين المتعاملين مع المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين بحى المناخ والتى تم تفعيلها من خلال التطبيق الموحد للمراكز التكنولوجية لإخطار العميل بموقف الطلب أو الخدمة المتقدم للحصول عليها

وأكد المحافظ بأن تلك الخدمة تم تطبيقها من أجل التيسير على المواطنين فى الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد وتقليل تردد المواطنين على المركز حيث يتم اعلام المواطن بانتهاء الطلب أو سداد الرسوم أو استكمال أوراق

مشيرا بأنه تم التعامل مع ١٣٦ طلب تم اخطارهم عن طريق رسائل sms وتتم هذه الخدمة تتم ضمن خطة برنامج التنمية المحلية لدعم التحول الرقمى وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين



واضاف بان هناك لمتابعة للمنظومة من خلال اجهزة الحي برئاسة الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ