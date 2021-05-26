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"الضرير ولع سيجارة".. لغز حدوث انفجار داخل شقة سكنية بالطوابق

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة عن ملابسات حدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بمنطقة الطوابق، غرب المحافظة، مساء اليوم الأربعاء.

وبينت المعاينة أنه أثناء إعداد شخص "ضرير" وجبة طعام حدث تسرب غاز، وأثناء ذلك أشعل سيجارة، ما تسبب في اشتعال النيران، امتدت إلى جسده ما تسبب في إحداث إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث انفجار بشارع على طلعت عبد الدايم المتفرع من شارع المنشية، بمنطقة الطوابق.

على الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى مكان البلاغ على رأس قوة من رجال الإطفاء والإنقاذ البري، مدعومين بسيارات الإطفاء، للوقوف على ملابسات الواقعة.

الفحص المبدئي والمعاينة بينت انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق الأرضي ما أسفر عن إصابة شخص ضرير يقيم بالشقة وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين، لتلقى العلاج اللازم.

كما تسبب الانفجار في تهشم واجهة الشقة وأخرى بالطابق الأول دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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