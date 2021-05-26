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عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، والمقرر لها خلال شهر يوليو المقبل.

وكشف الاتحاد الإفريقي اليوم، عن  تأجيل نهائي دوري أبطال افريقيا 10 أيام ليصبح 27 يوليو المقبل، بدلًا من 17 بنفس الشهر.

وكان الكاف، أعلن في وقت سابق عن إقامة المباراة النهائية، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما استضافت القاهرة النسخة الماضية.

وتأهل كل من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والنادي الأهلي والوداد البيضاوي، إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الأخيرة، عقب التتويج باللقب الإفريقي على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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نهائي الابطال الترجي الأهلي

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