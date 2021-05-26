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تعرف على حصاد الدوري الإيطالي الممتاز في الموسم المنقضي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالموسم المنصرم 2020 – 2021، وعاد فريق انتر ميلان لمنصة التتويج مجددًا بعد غياب 11 عامًا، وحسم لقب البطولة قبل 4 جولات على نهايتها.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد بطولة الدوري الإيطالي بالموسم المنقضي:-

توج فريق انتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي بعدما حصد 91 نقطة وهو رصيد النقاط الأكبر في الدوريات الخمس الكبر في أوروبا، وجاء فريق ميلان بالمركز الثاني برصيد 79 نقطة، واحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 78 نقطة، وحل فريق يوفنتوس بالمركز الرابع برصيد 78 نقطة وتأهلت الأندية الـ4 لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

بينما تأهل فريق نابولي صاحب المركز الخامس برصيد 77 نقطة، ولاتسيو صاحب المركز السادس برصيد 68 نقطة إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ويعد فريق انتر ميلان صاحب أكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإيطالي هذا الموسم بـ28 انتصارًا، بينما أقل الفريق فوزا بالبطولة هو فريق بارما برصيد 3 انتصارات، وأكثر الفرق تعرضا للهزيمة فريق كروتوني بـ27 هزيمة، بينما أكثر الفرق تحقيقا للتعادلات فريق تورينو 16 تعادلًا.

أما فريق أتالانتا هو صاحب أقوى خط هجوم بالدوري الإيطالي بتسجيله 90 هدفًا، بينما فريق بارما صاحب أضعف هجوم وسجل 39 هدفًا، أما فريق انتر ميلان صاحب أقوى خط دفاع واستقبل 35 هدفا فقط، بينما فريق كروتوني صاحب أضعف دفاع واستقبلت مرماه 92 هدفا.

وتوج كريستيانو رونالدو بجائزة هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا.

أما الهابطون لدوري الدرجة الثانية في إيطاليا هم (بارما – كروتوني – بينفينتو).

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