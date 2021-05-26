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مفاجأة مدوية في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة إنبي، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام

 

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: عامر عامر

 

خط الدفاع: محمود صقر  - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

 

خط الوسط: محمد إبراهيم - توني - كوامي بونسو - ميدو جابر - شريف دابو

 

خط الهجوم: شادي حسين

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمد جمال - محمود نبيل  - محمد مسعد  - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - طارق سامي - وينفول كوبينا - صالح جمعه.

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