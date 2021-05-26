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تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد
الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:23 م
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانيء بورسعيد.
وأوضحت هيئة ميناء بورسعيد، أن ميناء شرق استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 4 وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.
وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات، وتتواجد سفينة بضائع عامة على الأرصفة ،ومنالمنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة .. لافتة إلى استقبال السفينة (ءعسإ شإججة) من تركيا; لشحن 3800 طن صودا كاوية من الميناء.
وأكدت الهيئة أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
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