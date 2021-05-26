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تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانيء بورسعيد.

وأوضحت هيئة ميناء بورسعيد، أن ميناء شرق استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 4 وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات، وتتواجد سفينة بضائع عامة على الأرصفة ،ومنالمنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة .. لافتة إلى استقبال السفينة (ءعسإ شإججة) من تركيا; لشحن 3800 طن صودا كاوية من الميناء.

وأكدت الهيئة أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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