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قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يودع كأس تونس أمام النجم الساحلي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ودع الترجي الرياضي منافسات بطولة كأس تونس من دور الستة عشر، بعدما خسر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الكأس التونسية.

ويُدين النجم الساحلي بهذا الفوز إلى جاك إمبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

ويستعد الترجي الرياضي لمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب رادس يوم 18 من شهر يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

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