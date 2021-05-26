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تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
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اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (11) سفن وتم تداول (6000) طن بضائع و(389) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1900) طن بضائع و(148) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (4100) طن بضائع و(241) شاحنة بضائع .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الرياض فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة ،محبة ،بوسيدون اكسبريس كما استقبل ميناء نويبع العبارة عمان وغادرت السفينة سينا .

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