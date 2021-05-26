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بعد عامين.. توريس يتراجع عن اعتزال كرة القدم

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن الإسباني فرناندو توريس بشكل غير مباشر تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم بعد عامين من التوقف عن اللعب.

وأفادت تقارير صحفية بأن توريس البالغ من العمر 37 عاماً كان قد إتجه في الأشهر الأخيرة إلى ممارسة رياضة الملاكمة وصدم جماهيره وعشاقه بتحول عضلي كبير في جسده.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن توريس النجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين كان قد أنهى مسيرته في صيف 2019 بعد تجربة أخيرة كانت في اليابان مع نادي ساجان توسو.

ونشر توريس صورة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا: "أنا أفهم الحياة بطريقة واحدة فقط: اللعب، لذلك، قررت العودة".

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