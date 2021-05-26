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عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يُرهن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاركة الدولي التونسي علي معلول في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام نهضة بركان المغربي بمدى جاهزية زميله في الفريق أيمن أشرف والحالة البدنية لمعلول.

ويغيب معلول عن المشاركة مع الأهلي منذ شهر فبراير الماضي بعد إصابته في مباراة بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأعلن الجهاز الطبي في النادي الأهلي برئاسة أحمد أبو عبلة جاهزية معلول للمشاركة في المباريات من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ولم يحسم موسيماني موقفه من الدفع بمعلول في المباراة حيث يرهن مشاركته بحالة أيمن أشرف الذي تغيب عن التدريبات الجماعية على مدار اليومين الماضيين وحالة معلول البدنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي بعد غد الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

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