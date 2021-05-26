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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس ليوم غدا الخميس، حيث تشهد البلاد أرتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، منوهًا سائقي السيارات بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الخميس، طقس
حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء، بينما يكون معتدل علي السواحل الشمالية الغربية

وأكدت الهيئة، أن السواحل الشمالية الشرقية تشهد طقس مائل للحرارة، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا غدا الخميس، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

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