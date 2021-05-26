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الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
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دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، والتي أوردتها بوابة "الوسط" الليبية.
 

ودعا كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى العمل بروح التعاون والتركيز على نقاط الوفاق بعيدًا عن التركيز على نقاط الخلاف، وذلك خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.
 

 

 وكانت مواقع ليبية محلية تداولت في الأيام الماضية معلومات حول صواريخ وصفت بالجديدة رصدت لدى قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

وفيما تعددت الروايات حول هذه الصواريخ، أفاد خبراء بأن الصواريخ التي ظهرت في قاعدة بنينا الجوية الخاضعة للجيش الوطني الليبي هي من طراز "لونا"، ورصدت مؤخرا للمرة الأولى.

وقالت الصحيفة الإلكترونية المتخصصة في الأسلحة "rg.ru"، إن الوحدات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر كانت تمتلك فقط صواريخ سوفيتية "سكود – بي" من بقايا تراسانة القذافي، جرى إعادتها للخدمة في سبتمبر من العام الماضي.

وأشير إلى أن صواريخ "لونا" والتي تعرف أيضا بالرمز "9K52"، وتشتهر لدى حلف الناتو باسم "FROG-7"، قديمة تعمل بالوقود الصلب ويزن الصاروخ الواحد منها 2500 كيلو جرام، ويصل مداه إلى 70 كيلو مترا، إلا أن هذه الصواريخ  قديمة وغير موجهة وفعاليتها مشكوك بها، مقارنة بصواريخ "سكود – بي".

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