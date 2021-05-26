صدق أو لا تصدق.. نجم البنك الأهلي يرفض التغيير أمام سموحة رغم قرار خالد جلال

أقدم محمود قاعود مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على ارتكاب فعل غريب في الملاعب المصرية في الموسم الحالي بعدما رفض إجراء التغيير والخروج من ملعب المباراة في لقاء فريقه أمام سموحة.

وفي الدقيقة ٦٣ قرر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي إخراج محمود قاعود والدفع بزميله محمود سيد لكن المدرب فوجئ برفض قاعود مغادرة ملعب المباراة مشيرًا إليه بإشارات غريبة.

ولم يُصدق خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي ما فعله محمود قاعود بعد رفضه الخروج من الملعب، ويقوم جلال بتغيير لاعب أخر بإخراج أحمد ياسر والدفع بمحمود سيد.

ويتقدم البنك الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله أحمد علي من ركلة جزاء.