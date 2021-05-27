سفير الإمارات يعرب عن تقديره لمجهودات مصر في القضايا البيئية

أعرب الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عن امتنانه وتقديره للمجهودات التي تبذلها مصر لخدمة القضايا البيئية المختلفة، مُشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين في كافة المجالات وأهمها قطاعات الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.





جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزبرة البيئة لبحث التعاون بين البلدين في المجالات البيئية المختلفة وخاصة التنوع البيولوجي وتغير المناخ.



