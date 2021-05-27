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سفير الإمارات يعرب عن تقديره لمجهودات مصر في القضايا البيئية

الخميس 27/مايو/2021 - 06:26 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
مارينا بشارة
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أعرب الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عن امتنانه وتقديره للمجهودات التي تبذلها مصر لخدمة القضايا البيئية المختلفة، مُشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين في كافة المجالات وأهمها قطاعات الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزبرة البيئة لبحث التعاون بين البلدين في المجالات البيئية المختلفة وخاصة التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة خلال اللقاء عن سعادتها للتعاون بين البلدين من أجل العمل على وقف استنزاف الموارد والحفاظ عليها لضمان إستدامتها للأجيال القادمة، مشيرة إلى تعاون البلدين أيضًا في مجال المخلفات الصلبة البلدية، حيث تزور قريبا إمارة الشارقة لتفقد المجمع الخاص بالمخلفات الصلبة التابع لشركة بيئة الإمارتية للمخلفات.

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