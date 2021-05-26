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للرجل.. 4 خطوات بسيطة لتجنب الشعور بالتوتر أثناء التقديم على وظيفة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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القلق والتوتر من الطبيعة البشرية ولا يمكن لأحد إنكار ذلك، ولكن يمكننا السيطرة عليه حتى لا يتحول لمبالغة تسبب العديد من الامراض للإنسان.

والتوتر يظهر عند البعض حينما يفعلون شيئاً جديداً أو مختلفاً، كالانتقال لوظيفة جديدة مثلا، فالقلق كفيل لإصابتهم بالارتباك وإضاعة فرص كثيرة من أيديهم.

ولحل هذه المشكلة يقدم موقع "جود هيلث" مجموعة من الخطوات لابد من اتباعها عند الشعور بالتوتر، وهى كالآتى:

التنفس

فى المرة القادمة التى تشعر فيها بالتوتر عليك بتمرين التنفس، فالتنفس البسيط رائع لتهدئة الجهاز العصبى والعقل، وكل ما عليك فعله هو التنفس ببطء من الأنف وإخراج الهواء من الفم، هذه الطريقة ستشعرك بنوع من الراحة، وستقلل من توترك.

غير طريقة تفكيرك

على سبيل المثال قبل المقابلة لا تفكر فى أفكار سلبية، مثل "أنك لست جيد بما فيه الكفاية"، أو غيرها من المشاعر السلبية، فبدلا من ذلك فكر بطريقة إيجابية فى كم أنت متحمس لهذه الوظيفة.

كن مستعدا

سيكون التوتر والقلق زائدين إن لم تكن مهيأ نفسياً لهذه الوظيفة، فاستعد جيدا ومارس تمارين التنفس، وتوقع الأسئلة التى قد تطرح عليك أثناء المقابلة، وجهز إجابات لها.

مظهرك

المظهر شكل أساسي خاصة في المقابلة، لأنه يترك عنك انطباعاً لدى الآخرين، فحاول أن يكون مظهرك نظيفاً ومرتباً دون مبالغة.

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