رحلة ترفيهية لمنتخب كرة اليد المصري خلال معسكره بالغردقة

نظم منتخب مصر الأول لكرة اليد رحلة ترفيهية، في إطار معسكره المقام في الغردقة استعدادا لاولمبياد طوكيو 2021.





وحرصت بعثة المنتخب على زيارة منتجع الباتروس بالاس بالغردقة الساحر.





وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسباني روبرتو جارسیا إعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه الشرقی وبالمارينا وتنوع الآلعاب البحرية وحمام السباحة الجاكوزى المصمم خصيصا لراحة واسترخاء النزلاء.









كما تم تنظيم عشاء فاخر للاعبين والجهاز الفني للفراعنة في المطعم المغربي مصحوبا بالانغام الشرقية والتنورة.









وتتواجد بعثة فراعنة اليد في «اكوا فيستا» بالغردقة لخوض معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقبلة بانتظام جميع اللاعبين في المعسكر باستثناء المحترفين.





و انتظم لاعبى المنتخب المصرى الأول للرجال بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب فى معسكرهم المغلق بمدينة الغردقة الذى انطلق في 18 مايو ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

ويضم المعسكر 21 لاعبًا وهم: محمد عصام الطيار ومحمد على وعبدالرحمن طه وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وعبدالرحمن سيسة ويحيى الدرع وحسن قداح وسيف الدرع ومصطفى خليل وعبدالرحمن فيصل وأحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح وأكرم يسرى وعمر سامى وعمر خالد كاستيلو وإبراهيم المصرى ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.





يذكر أن برنامج إعداد المنتخب سوف يتخلله عدد من المباريات الودية القوية والتى ستقام مع منتخبات: إسبانيا وفرنسا وألمانيا وذلك فى الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو.