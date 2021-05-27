8 إجراءات جديدة للسيطرة على التلوث البترولي بشمال الغردقة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها الوزارتان لاحتواء ومكافحة منطقة التلوث البترولى بشمال الغردقة.





وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع عدة قرارت مهمة لمنع وصول أي تلوث زيتي لشواطئ الغردقة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزيرة البيئة لاحتواء التلوث الزيتي بشمال الغردقة:





١-تكثيف العمالة عن طريق إستدعاء أفراد أطقم المكافحة العاملة بالمراكز الأخرى (مركز رأس غارب، السويس).





٢-وضع الحواجز المطاطية طبقًا لنتائج برنامج المحاكاة Trajectory Model.





٣- عمل مسح بحري ومسح جوي من منطقة الغردقة وحتى منطقة عمليات شركات بجبل الزيت.





٤-كذلك مسح جوي من منطقة شقير حتى من منطقة عمليات شركات جبل الزيت.





٥-تجميع نواتج المكافحة والتعامل معها ومعالجتها بالطرق الفنية المناسبة وبالتنسيق مع حهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات.





٦-إجراء عدة دراسات تم الاتفاق عليها للوقوف على السبب الرئيسى للمشكله، حيث سيعدها فريق العمل من الهيئة العامة للبترول بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشمل دراسة جيولوجية ومسح بحرى وتحاليل عينات مياه من الآبار وغيرها





٧- تحديد موعد سريع للانتهاء من تلك الدراسات.



