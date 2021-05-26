Advertisements

بنك الاستثمار الأوروبي يرصد 7 ملايين يورو لدعم برنامج إنعاش أوكرانيا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

وقع بنك الاستثمار الأوروبي ووزارة تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا، اتفاقية بقيمة 7 ملايين يورو لتمويل إعداد وتنفيذ "برنامج إنعاش أوكرانيا" واستعادة النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة بسبب النزاع في شرقها.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم يأتي في إطار تمويل يصل إلى 340 مليون يورو من أجل دعم مئات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى البلديات، وتحسين خدمات المرافق العامة وإصلاح المباني الإدارية المتضررة بما في ذلك المستشفيات والمدارس وأنظمة الصرف الصحي والنقل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من القرض حوالي 13.7 مليون شخص، كما سيعزز التنمية الإقليمية والنمو الاقتصادي في أوكرانيا.

أخبار تهمك

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

منذ 39 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. نجم البنك الأهلي يرفض التغيير أمام سموحة رغم قرار خالد جلال

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 19 ساعة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن تصنيف الفرق في دوري أبطال أوروبا.. صدمة لبرشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 3 ساعات

لتعويض رحيل ساسي.. كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:56 م

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

06:30 م

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

06:47 م

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

07:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»