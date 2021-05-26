بنك الاستثمار الأوروبي يرصد 7 ملايين يورو لدعم برنامج إنعاش أوكرانيا





وقع بنك الاستثمار الأوروبي ووزارة تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا، اتفاقية بقيمة 7 ملايين يورو لتمويل إعداد وتنفيذ "برنامج إنعاش أوكرانيا" واستعادة النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة بسبب النزاع في شرقها.





وأوضح البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم يأتي في إطار تمويل يصل إلى 340 مليون يورو من أجل دعم مئات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى البلديات، وتحسين خدمات المرافق العامة وإصلاح المباني الإدارية المتضررة بما في ذلك المستشفيات والمدارس وأنظمة الصرف الصحي والنقل.





وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من القرض حوالي 13.7 مليون شخص، كما سيعزز التنمية الإقليمية والنمو الاقتصادي في أوكرانيا.