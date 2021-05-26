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روسيا: عجز سوق النفط يقدر بنحو مليون برميل يوميا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن وجود عجز في سوق النفط العالمية بواقع مليون برميل يوميا، وذلك بعد تراجع الطلب بنحو ملحوظ في 2020.

وقال نوفاك - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "يوجد الآن عجز في السوق يبلغ حوالي مليون برميل يوميا ونحتاج إلى مزيد من التمعن لمعرفة كيفية ضمان ن نائب رئيس الوزراء الروسي: عجز سوق النفط يقدر بنحو مليون برميل يوميا مو الطلب"، موضحا أن الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك+" لخفض إنتاج النفط تدرس إمكانية عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية.

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