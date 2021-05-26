روسيا: عجز سوق النفط يقدر بنحو مليون برميل يوميا





أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن وجود عجز في سوق النفط العالمية بواقع مليون برميل يوميا، وذلك بعد تراجع الطلب بنحو ملحوظ في 2020.





وقال نوفاك - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "يوجد الآن عجز في السوق يبلغ حوالي مليون برميل يوميا ونحتاج إلى مزيد من التمعن لمعرفة كيفية ضمان ن نائب رئيس الوزراء الروسي: عجز سوق النفط يقدر بنحو مليون برميل يوميا مو الطلب"، موضحا أن الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك+" لخفض إنتاج النفط تدرس إمكانية عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية.