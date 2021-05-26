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كاتب سوداني: الاشتباكات مع إثيوبيا ليست جديدة.. والخرطوم تستهدف استعادة أراضيها (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الكاتب إسماعيل محمد علي، إن يوم الجمعة الماضي شهد رصد تحركات إثيوبية على الحدود مع السودان، مشيرًا إلى أن هناك منسوات حدثت بين الجيشين الإثيوبي والسودان، بالأسلحة الثقيلة..

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أديس أبابا تعاني من مشكلات داخلية، لذلك آبي أحمد يحاول تحقيق أية إنجازات على الساحة الإقليمية كي تبعث رسالة لمواطنيها بإحراز أي تقدم".

وأضاف "الجيش السوداني استعاد أراضي ملك لبلاده، ولا أتوقع حدوث تهدئة إلا بعد حصول الخرطوم على كامل أراضيها".

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