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رئيس قسم المناعة بالمصل يحسم الجدل حول أعراض تطعيم كورونا الجانبية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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سلط الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، الضوء على أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، كما حسم جدل المخاوف حول الأعراض الجانبية.

قال الحداد خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه الإعلامي علاء الشربيني على قناة "ON"، اليوم الأربعاء، إن هناك من ينقل العدوى بدون أن يظهر عليه أعراض، خاصةً في فئة الشباب، ولكن لو تم الحصول على اللقاح سيمكن حماية الآخرين، متابعًا أن مصل الأنفلونزا موسمي ولقاح كورونا كذلك ولكن الخاص بـ كوفيد 19 يتم أخذه كل 6 أشهر.

تابع أن اللقاح يؤمن الآخرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا ويحميهم من نقل العدوى إليهم، خاصةً فئة كبار السن، مشيرًا إلى أن الأطفال حين يحصلون على لقاح السنة والنصف يحدث لهم أعراض ولكن رغم ذلك لم يخرج أولياء الأمور للقول إنهم لن يعطوا أطفالهم التطعيم وذلك لأهميته، وبالمثل لقاح كورونا له أعراض ولكنه ضروري.

"أحلى أكلة" يعرض من الثانية وحتى الثالثة ظهرًا من السبت للأربعاء، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.

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