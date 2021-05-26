الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تعرض الوثائقي غزة سِرف كلوب



تعرض الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الفيلم الوثائقي غزة سِرف كلوب للمخرجين فيليب نات وميكي يمين، بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية يوم الأربعاء 26 مايو الساعة 3 مساءً بتوقيت الأردن (غرينتش +2)، ويُعرض الفيلم أونلاين على موقع الهيئة، وسوف يكون متاحًا للمشاهدين في الأردن فقط.



ويحكي الفيلم عن جيل جديد يعيشون محاصرين داخل "أكبر سجن في الهواء الطلق بالعالم" وتحكمهم الحرب، ينجذبون للشواطئ، حيث يجدون حريتهم الشخصية في أمواج البحر المتوسط بعدما ملّوا من الاحتلال والجمود السياسي.. إنهم راكبو الأمواج في غزة.

غزة سِرف كلوب فيلم وثائقي طويل من إخراج فيليب نات وميكي يمين، منتج مشارك ستيفاني يمين، ويشارك في بطولته صباح أبو غانم، محمد أبو جياب، إبراهيم عرفات، توزيع في العالم العربي شركة MAD Solutions.