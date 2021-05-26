"مصر العجائب" مشروع تخرج بإعلام الأزهر حول المتحف المصري الكبير

دشن مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية بعنوان: مصر العجائب... إحياءٌ للماضي وبناءاٌ للمستقبل.



تسعى الحملة إلى الترويج للمتحف المصري الكبير وما يقوم به تنشيط للسياحة المصرية، في ظل الرقود الأقتصادي وجائحة كورونا، وتسلط الضوء على محتويات المتحف المصري الكبير من الآثار، ومن أبرزها: تمثال رمسيس الثاني المتواجد في مدخل المتحف المصري الكبير، وقاعات الملك الدهبي توت عنخ آمون بالأضافة إلي العديد من الأثار التي لم يتم الكشف عنها حتي الآن وتعرض بالمتحف لأول مرة.



كما يهدف مشروع الحملة الطلابية إلى خلق صورة إيجابية عن الحضارة المصرية وعرض تراث الأجداد وحضارتهم وهو الأمر الذي حير الملايين حول العالم، إضافة إلى بث روح التعاون والتكاتف في المجتمع والأرتقاء بالاقتصاد المصري.



جدير بالذكر أن مشروع حملة "مصر العجائب" تحت رعاية الأستاذ الدكتور غانم السعيد "عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر"، وبإشراف عام من الدكتور رمضان إبراهيم "رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان"، وتحت إشراف الدكتورأحمد عبدالله "الأستاذ بالقسم".