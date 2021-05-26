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موسيماني يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الأهلي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وطالب موسيماني من لاعبيه ضرورة بذل أقصى جهد في مباراة الجمعة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن النادي الأهلي منذ 2014.

وشدد موسيماني خلال هذه المحاضرة على لاعبي الأهلي بعدم التهاون أمام الفريق المغربي وعدم النظر إلى نتائج المنافس في الفترة الأخيرة مؤكدًا لهم بأن لكل مباراة سيناريو وبالتالي فهي تتطلب بذل أفصى جهد على أرض الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي بعد غد الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.
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