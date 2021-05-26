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عاجل - إنتر ميلان يُعلن رحيل كونتي
الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:38 م
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أصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أعلن خلاله توصله لاتفاق لإنهاء تعاقده مع أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري.
وقال النادي الإيطالي في بيانه الرسمي :"نادي إنتر ميلان يؤكد بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع أنطونيو كونتي لاتفاق لإنهاء تعاقده بالتراضي".
وأضاف :"يود نادي إنتر ميلان أن يشكر كونتي على العمل الرائع الذي قام به مع الفريق ونجاحه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة عشر في تاريخه".
واختتم :"سيظل كونتي جزاءًا من تاريخ إنتر ميلان إلى الأبد".
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