عاجل - إنتر ميلان يُعلن رحيل كونتي

أصدر نادي إنتر ميلان الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أعلن خلاله توصله لاتفاق لإنهاء تعاقده مع أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري.





وقال النادي الإيطالي في بيانه الرسمي :"نادي إنتر ميلان يؤكد بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع أنطونيو كونتي لاتفاق لإنهاء تعاقده بالتراضي".





وأضاف :"يود نادي إنتر ميلان أن يشكر كونتي على العمل الرائع الذي قام به مع الفريق ونجاحه في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة عشر في تاريخه".





واختتم :"سيظل كونتي جزاءًا من تاريخ إنتر ميلان إلى الأبد".



