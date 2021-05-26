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تبدأ الثلاثاء المقبل.. مواعيد تسليم أراضي "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل، تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن"، بمنطقة شمال بيت الوطن "NORTH HOUSE".

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الخميس الموافق 10 يونيو المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" بمنطقة شمال بيت الوطن، في القاهرة الجديدة.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يونيو 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، في تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج، بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن"، بمنطقة شمال بيت الوطن "NORTH HOUSE".

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا بد أن يتم الحضور شخصيا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5 من قيمة الأرض.

ويتم التسليم على النحو التالي:

قطع الأراضي بمنطقة (D):

- سيتم تسليم القطع من 157 إلى 165، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.

- سيتم تسليم القطع من 166 إلى 175، يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

قطع الأراضى بمنطقة (E):

- سيتم تسليم القطع من 31 إلى 43، يوم الخميس 3 يونيو 2021.

- سيتم تسليم القطع من 67 إلى 81، يوم الأحد 6 يونيو 2021.

قطع الأراضى بمنطقة (G):

- سيتم تسليم القطع من 14 إلى 23، يوم الإثنين 7 يونيو 2021.

- سيتم تسليم القطع من 61 إلى 72، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

- تم تخصيص يومى الأربعاء 9 يونيو 2021، والخميس 10 يونيو 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

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