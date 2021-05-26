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إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال عن قائمته التي تستعد لمواجهة فريق نادي الزمالك غد الخميس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة عودة التونسي مروان الصحراوي بعد انتهاء إيقافه، بينما يغيب كلاً من حسين السيد وعبد الرحمن مجدي لأسباب مختلفة .

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع: رضوان شريفى ، محمد هاشم ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: محمد عادل ، عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد صادق .

خط الهجوم: شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، بنسون شيلونجو، أحمد مصطفى، اري بابل، محمد الشامي، احمد مدبولي.

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الكلمات المفتاحية

الزمالك الإسماعيلى إيهاب جلال

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