نائب بالشيوخ: زيارة وزير الخارجية الأمريكي تؤكد قوة علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، توماس سوليفان، نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي، للقاهرة، تؤكد مدى قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية المُمتدة بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة.



وأضاف منظور، في بيان، أن مناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام عقب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بما ينعكس في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الاراضى الليبية يعكس دور مصر الريادي ودورها التاريخي والمحوري تجاه حل القضايا الدولية والاقليمية، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية الخارجية القائمة على دعم السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



وأشار الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قيمة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات بلغت 65.8 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات بـ 15.8 مليار دولار، والواردات بـ 50 مليار دولار، مُؤكدًا أنه في الفترة القادمة ستزيد فرص الاستثمار والشراكة بين الشركات الأمريكية والمصرية بما يخدم مصلحة البلدين.