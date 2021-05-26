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موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال اليوم في نهائي الدوري الأوروبي والتشكيل

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:46 م
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
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عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة، مع مباراة نهائي الدوري الأوروبي والتي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفياريال الإسباني.

موعد مباراة الدوري الأوروبي

وتنطلق مباراة مان يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي مساء اليوم في تمام الـ9 بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع للفريقين في نهائي الدوري الأوروبي
 
ويتوقع أن يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة نهائي الدوري الأوروبي بتشكيل مكون من دي خيا في حراسة المرمى، أمامه خط دفاع مكون من لوك شو، ليندلوف، توانزيبي، وان بيساكا، وفي الوسط ماكتوميناي، فريد، فيرنانديز، وأمامهم بوجبا وجرينوود وكافاني.

تشكيل فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

كما سيخوض فريق فياريال مباراة نهائي الدوري الأوروبي بالحارس رولي أمامه دفاع مكون من خوان فويث، ألبيول، توريس، بيدرازا، وفي الوسط كابو، باريخو، تريجيروس، وفي الهجوم مورينو وباكا إلى جانب جوميز.

مانشستر يونايتد والدوري الأوروبي
 
ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي سولشاير، للفوز بلقب الدوري الأوروبي  للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعدما توج به الفريق في موسم 2016-2017، تحت قيادة البرتغالي مورينيو.

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