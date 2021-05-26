الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم تهدئة الفيدرالي





ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء بعدما ساهمت تصريحات لمسؤولين في الفيدرالي في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخرا الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.9 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34336.34 نقطة.





وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.5 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4191.59 نقط.





في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.8 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 13693.937 نقطة.