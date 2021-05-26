عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

علق المنتج تامر مرسي على تغريدات عدد من الجمهور، الذين حاولو دعمه.



وكتب "مرسي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "وصلني أن بعض الزملاء يكتبون تدوينات دعما لشخصي فيها إساءة لزملاء آخرين

ارفض هذه التدوينات حتى لو كانت ضد من تجاوزوا حق النقد واساءوا لي شخصيا.. نسامح في الاساءة الشخصية لنا ولا نقبل الاساءة لغيرنا.. أكتب فقط ما يعبر عني هنا عبر هذا الحساب.. أو عن طريق المؤسسة التي أفخر بالانتماء لها.. غير ذلك لا يعبر عني ولا أقبله.. فخور بالانتماء لهذه المهنة.. وأرفض أي إساءة أيا كانت لأي زميل".



وكانت المتحدة قد اصدرت بيان منذ أيام قليلة تعلن فيه عن انعقاد مؤتمر صحفي يوم 29_6 للإعلان فيه عن آخر مستجدات الشركة المتحدة وأنها ستتخذ جميع الإجرائات القانونية ضد مروجي الشائعات.

