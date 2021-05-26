"المهندسين": إلغاء حكم المهندس علي ابوالقاسم يؤكد إهتمام الدولة المصرية بقضايا أبنائها

أعرب المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، عن سعادته الغامرة بعد صدور حكم مخفف علي المهندس علي ابوالقاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية، حيث أصدرت محكمة إستئناف جده حكمها اليوم الأربعاء بالغاء حكم المحكمة الجزئية السابق علي المهندس المذكور ب 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة والغت المحكمة الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أى المدة التى تم حبسه فيها.



وقال ضاحي في تصريحات له اليوم الأربعاء، كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية علي جهودا تواصلت علي مدار مايقرب من خمس سنوات.



ولفت نقيب المهندسين أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حاليًا بالمملكة العربية السعودية علما بأن احداث القضية تعود إلي عام 2016 وحكم الاعدام ضده صدر يناير 2018، أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة إلا أن المجلس أخذ قضية ابوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.



وتابع: فكانت أولي الخطوات التي خطتها نقابة المهندسين لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.



وأضاف ضاحي لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم" قبل تولينا مقاليد الامور بالنقابة" وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام تواصلنا أيضًا مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من اجل العثور على بارقة امل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي ابوالقاسم.



وواصل: تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت ان هناك حكم صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدره وكانوا قد اعترفوا مسبقا بانهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين ان المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم اي شيء عنها مطلقًا

لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيرًا نظرا للقبض عليهم في مصر حتي تم إرسال الملف للقضاء السعودي العادل لدراسة الموقف كاملا واتخذت جميع الاجراءات ثم صدر حكم جديد هداء من روعنا قليلا حيث تم تخفيف العقوبة من اعدام الي المؤبد ٢٥ سنة الي ان اتي حكم اليوم الذي اثلج صدورنا جميعا.



وأكد ضاحي علي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال احد أبنائها، موضحا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل مافي وسعها لإظهار الحقيقة كاملة.