الهيئة العربية للتصنيع تكشف تفاصيل افتتاح خطوط لإنتاج أجهزة التابلت واللاب توب

علق الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على افتتاح خطوط لإنتاج أجهزة التابلت واللاب توب والهواتف الذكية بالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية.



وقال "التراس" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن هذا المنتج يستطيع تلبية متطلبات السوق المصري والأفريقي والعربي بمنتج عالي الجودة وبسعر مناسب.



وأضاف "نسعى لتعمق تدريجيًا في تعميق الصناعة وتوطينها ولدينا مجموعات من الشباب على أعلى مستوى عالي، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير بقطاع الصناعة وتعميق المنتج المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا داخل الدولة".



وتابع "نعمل في صناعة جديدة ونحاول أن يكون هناك تكامل في زيادة المنتج، مع تدريب العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في المنظومة لأن الآلة بدون العنصر البشري ستصبح قطعة حديد، حيث تولي الدولة اهتمام كبير بالتنمية البشرية وبناء قدراتها بدءً بالتعليم الأساسي والتعليم الفني".



وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة تكنولوجية سيكون الحضور بنسبة 60% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع و40% داخل المدرسة، موضحًا أنه سيتم إنشاء أكاديمية مع الجانب الألماني لإنشاء أكاديمية خاصة بالصناعات الهندسية وهي احدث تكنولوجيا الصناعة والتدريب على الرقمنة الصناعية مع شركة سيمنز والتعاون مع شركة هواوي الصينية.



