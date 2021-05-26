ميونخ مُهددة بعد استضافة منافسات اليورو

كشفت ألمانيا أن المقيمين في بريطانيا من لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم قد يواجهون صعوبات لدى انضمامهم إلى المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وأنه قد تكون هناك مشكلات كبيرة عند مشاركة ميونخ في استضافة مباريات دور الثمانية وكذلك في حالة وصول المنتخب الألماني إلى الدور قبل النهائي الذي تقام منافساته في لندن.





وأكدت وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القواعد الجديدة تعتمد على اعتبار بريطانيا من المناطق التي بها انتشارا قويا لسلالات متحورة لكورونا شديدة العدوى، وهو ما يعني أن المقيمين بألمانيا الوافدين من بريطانيا إلى ألمانيا يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بينما يحظر دخول غير المقيمين تماما، وهو ما يطبق على لاعبي كرة القدم المحترفين أيضا.





وقالت متحدثة باسم الوزارة في تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية :"القواعد الحالية للوافدين من مناطق سلالات كورونا المتحورة ، تطبق على جميع الوافدين إلى ألمانيا.. وهذه القواعد تطبق أيضا على محترفي كرة القدم."





وطبقا للجدول الحالي للبطولة الأوروبية، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بعد انسحاب بيلباو ودبلن من المشاركة في الاستضافة بسبب المخاوف المتعلقة بكورونا، من المفترض أن يخوض أحد منتخبات دور الستة عشر في لندن، مباراته في دور الثمانية بميونخ.





وما لم يفاوض اليويفا من أجل الحصول على استثناء، فإن تلك المباراة لا يمكن أن تقام وفقا لما هو مخطط له، حيث أنه لا يسمح لغير حاملي الإقامة بألمانيا، بدخول ألمانيا عند قدومهم من بريطانيا.





كذلك قد تكون هناك عوائق كبيرة أخرى لأي منتخبات تلعب في لندن وجلاسجو ثم يفترض أن تلعب في أدوار تالية في ميونخ.





وذكر اليويفا أنه ينظر القضية، وقال متحدث باسم الاتحاد :"هو وضع يتغير طوال الوقت."





سلالات متحورة





وصنفت الحكومة الألمانية بريطانيا اعتبارا من يوم الأحد الماضي بأنها "منطقة تشهد سلالات متحورة من الفيروس" بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

ولا يمكن التغاضي عن الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين، الذي يفرض على المقيمين بألمانيا الوافدين إليها من بريطانيا، حتى في حالة ظهور نتائج سلبية لفحوص كورونا أو في حالة تناول اللقاح أو التعافي من العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن ستة من قائمة لاعبي المنتخب الألماني ليورو 2020 يحترفون بأندية إنجليزية، وهم بيرند لينو حارس مرمى آرسنال وإيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وأنتونيو روديجر وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر لاعبو تشيلسي وروبين كوخ لاعب ليدز يونايتد.

ويخوض لاعبو تشيلسي ومانشستر سيتي المباراة المقررة بين الفريقين في البرتغال يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعتبارا من يوم الجمعة المقبل، يقيم المنتخب الألماني معسكرا تدريبيا في منطقة زيفيلد بالنمسا، ويستمر المعسكر حتى السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وقال ينز جريتنر المتحدث باسم المنتخب الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) :"نحن ندرك مدى تعقد القضية والمتطلبات. والآن نعمل على إيجاد الحلول."

كذلك تفرض النمسا حظرا على رحلات الطيران من بريطانيا اعتبارا من حزيران/يونيو وقد اعتبرتها أيضا منطقة تشهد سلالات متحورة من فيروس كورونا.

وسيحتضن ستاد ويمبلي في لندن مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي من يورو 2020 التي تقام بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.

وما لم يتفاوض اليويفا على إجراء تغيير أو لم تقم الحكومة الألمانية بتخفيف القيود، سيكون اللاعبون الألمان مضطرون للخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم إلى ألمانيا، وذلك في حالة الوصول للمربع الذهبي أو الدور النهائي في لندن.

وطبقا لقواعد الدخول المعمول بها في ألمانيا حاليا، تمنح استثناءات لبعض الوافدين من المناطق الخطرة من حيث انتشار عدوى الفيروس، ومن بينهم المشاركين في "الفعاليات الرياضية الدولية"، لكن هذا لا ينطبق على مناطق السلالات المتحورة من الفيروس.



