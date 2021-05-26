Advertisements

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالغورية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد السلطان المؤيد شيخ بالغورية بمحافظة القاهرة.

وتنقل شعائر الصلاة علي شاشة القناة الأولي والمصرية وأثير موجات الإذاعة المصرية، ويتلوا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمد على الطاروطى، ويلقي الخطبة الشيخ يسري عزام أحد علماء وزاره الاوقاف.

وتطلق أكاديمية الأوقاف الدولية يوم السبت القادم، الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بعد، ويشارك فيها 30 إمامًا وخطيبًا من موفدي الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة وهي: (تنزانيا – البرازيل – أمريكا - كازاخستان)، وستكون الدراسة عبر برنامج (zoom)، وتشمل الدورة محاضرات ومناقشات حول (كتاب قواعد الفقه الكلية - واللغة العربية وتوظيفها في الخطاب الديني.

أخبار تهمك

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ يوم

ولعت| بدء الحرب بين إثيوبيا والسودان.. ومصر تبلغ واشنطن بقرارها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

منذ 40 دقيقة

عاجل - الكشف عن تصنيف الفرق في دوري أبطال أوروبا.. صدمة لبرشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

لتعويض رحيل ساسي.. كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ 36 دقيقة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 7 ساعات

صدق أو لا تصدق.. نجم البنك الأهلي يرفض التغيير أمام سموحة رغم قرار خالد جلال

منذ أقل من ساعتين

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:56 م

عاجل.. أول تعليق من تامر مرسي عقب أزمة المتحدة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

عاجل - موسيماني يضع شرطًا وحيدًا لمشاركة معلول أمام نهضة بركان

06:30 م

أول تعليق من الرئيس السيسي على استقبال وزير الخارجية الأمريكية

06:47 م

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

07:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»