نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالغورية

ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد السلطان المؤيد شيخ بالغورية بمحافظة القاهرة.



وتنقل شعائر الصلاة علي شاشة القناة الأولي والمصرية وأثير موجات الإذاعة المصرية، ويتلوا قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمد على الطاروطى، ويلقي الخطبة الشيخ يسري عزام أحد علماء وزاره الاوقاف.



وتطلق أكاديمية الأوقاف الدولية يوم السبت القادم، الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بعد، ويشارك فيها 30 إمامًا وخطيبًا من موفدي الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة وهي: (تنزانيا – البرازيل – أمريكا - كازاخستان)، وستكون الدراسة عبر برنامج (zoom)، وتشمل الدورة محاضرات ومناقشات حول (كتاب قواعد الفقه الكلية - واللغة العربية وتوظيفها في الخطاب الديني.