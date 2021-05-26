المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى حماية المهاجرين
أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء التجاهل المميت للمهاجرين وسط البحر الأبيض المتوسط، داعية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى المبادرة فورا لإصلاح سياسات وممارسات البحث والإنقاذ المُعتمدة حاليا في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت
باشيليت، في تعليقها على التقرير الأممي الصادر اليوم عن المفوضية بعنوان
"تجاهل قاتل"، إلى أن التقرير يتناول التحديات التي تواجه المهاجرين في
سياق الحماية في البحر والنواقص التي تشوب عمليات البحث والإنقاذ وحماية
المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت أن
المأساة الحقيقية هي أنه بالإمكان منع الكثير من أشكال المعاناة وحالات الموت
التي يشهدها وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن التقرير الذي يغطي الفترة
الممتدة بين يناير 2019 وديسمبر 2020، يلحظ بقلق بالغ أنّ الاتحاد الأوروبي
والدول الأعضاء قلّصوا بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ البحرية.
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