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المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى حماية المهاجرين

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء التجاهل ‏المميت للمهاجرين وسط البحر الأبيض المتوسط، داعية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ‏والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى المبادرة فورا لإصلاح سياسات وممارسات البحث ‏والإنقاذ المُعتمدة حاليا في وسط البحر الأبيض المتوسط.‏

وأشارت باشيليت، في تعليقها على التقرير الأممي الصادر اليوم عن المفوضية بعنوان "تجاهل ‏قاتل"، إلى أن التقرير يتناول التحديات التي تواجه المهاجرين في سياق الحماية في البحر ‏والنواقص التي تشوب عمليات البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين في وسط البحر الأبيض ‏المتوسط.‏

وأفادت أن المأساة الحقيقية هي أنه بالإمكان منع الكثير من أشكال المعاناة وحالات الموت ‏التي يشهدها وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة ‏بين يناير 2019 وديسمبر 2020، يلحظ بقلق بالغ أنّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قلّصوا ‏بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ البحرية.‏

 

 

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الكلمات المفتاحية

المفوضية السامية البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبي

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