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أبو غزالة: مصر ستكون سابع اقتصاد في العالم بحلول هذا العام

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:49 م
طلال أبو غزالة
طلال أبو غزالة
شيماء حسن
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قال طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسسة مجموعة "طلال أبو غزالة" العالمية، في تعليقه على الاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع في افتتاح خطوط لإنتاج أجهزة التابلت واللاب توب، إن مصر ستكون سابع أهم اقتصاد في العالم عام 2030.

وأضاف "أبو غزالة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "نحن أمام قيادة سياسية تستثمر في المستقبل وليس في الحاضر، قيادة تبيع الحاضر لتشتري المستقبل".

وأشار إلى أن مصر تقوم حاليًا ببناء البنية التحتية وأساسيات الاقتصاد والثورة العالمية، مستطردًا "مصر سيكون أمامها مستقبل يختلف عن كل ما نعرفه الآن وهو ما يتطلب بنية تحتية معرفية والاستثمار في الصناعة".

واستطرد "أنا جنسيتي قومي عربي وأنا أؤمن من منطلق شعوري القومي أننا سنفخر بهذا التطور وأننا سنصبح من أهم عشر اقتصاديات في الدنيا في المستقبل".

وتابع "بدأنا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في قيادة هذه الصناعة وقد حققنا أول شيء وقد زودنا شيلي شحنة أجهزة للتعليم خاصة اللاب توب لأغراض التعليم".

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طلال ابو غزالة ترتيب الاقتصاد المصري القيادة السياسيه الاقتصاد المصري

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