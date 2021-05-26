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جلسة بين موسيماني وطبيب الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

 

وحرص موسيماني في حديثه مع أبو عبلة على الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين الذين شاركوا في التدريبات الجماعية مؤخرًا، والتأكد من جاهزيتهم قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، في السوبر الإفريقي المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الجمعة.

 

وشارك علي معلول في التدريبات الجماعية أمس، فيما انتظم اليوم أيمن أشرف في التدريبات، بينما أجرى حمدي فتحي أشعة أكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات الرسمية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

 

وأدى الأهلي مرانه الثالث اليوم على ملعب جامعة قطر، فيما يخوض مرانه الرئيسي، ويختتم استعداداته غدًا الخميس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة السوبر.

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