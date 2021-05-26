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الخارجية الأمريكية: سنعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
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 قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر؛ لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"،: "حل الدولتين هو الطريق الوحيد لحل الصراع".

وأعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إجراء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مكالمة بالفيديو، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، توافقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة استقرار وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن السيسي وميركل اتفقا أيضا على هدف دعم استئناف المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وسبق أن قالت ميركل، إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، مضيفة أن ألمانيا تريد أن تقود الدبلوماسية إلى حل دائم للوضع في الشرق الأوسط.

وأكدت ميركل أنها تؤيد "المحادثات غير المباشرة" مع حماس حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

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