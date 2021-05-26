تدريبات خاصة لحراس الأهلي استعدادًا لمواجهة نهضة بركان









خاض الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات خاصة، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ركز خلالها على بعض الوحدات التدريبية التي تتعلق بتسلم الكرة والتمرير للاعبي الفريق والتصدي للتصويب من عدة زوايا مختلفة، فيما شارك حمزة علاء في الجزء الخططي من التدريبات، الذي حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، على تنفيذه في بداية المران.





وشارك الشناوي وعلي لطفي في تدريبات الكرة بعد الانتهاء من التدريبات المنفردة مع يانكون ميشيل، كما خاض حمزة علاء تدريبات منفردة أيضًا تحت قيادة مدرب الحراس.





وأدى الأهلي مرانه الثالث اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لبطولة السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.



